A Illa supera la media gallega y nacional en el reciclaje de envases, papel y vidrio

Compostero comunitario en A Illa D.A.

El Concello de A Illa subrayó ayer su buen hacer en materia de recicleje, después de que los datos de los primeros nueve meses de 2025 revelaran que el municipio supera “de forma esmagadora” las medias de reciclaje de Galicia y España, consolidándose como un referente. Así, registra una media de 36,4 kilos de envases por habitante, un 113% más que la media gallega y un 78% más que la nacional; unos 29,3 kilos de vidrio (un 58% más que la gallega); y unos 23,9 kilos de papel y cartón por habitante (un 52% más que la media de Galicia).

Asimismo, el análisis de los datos muestra que la generación de la basura convencional experimentó un aumento del 15% con respecto al año anterior, que el Concello liga al incremento turístico en los meses de verano. “O Concello é pioneiro na xestión da materia orgánica. Grazas a un modelo mixto que combina máis de 400 composteiros individuais cunha rede estratéxica de catro centros de compostaxe comunitaria, A Illa está a converter os seus biorresiduos en abono de alta calidade e pechando o ciclo da materia orgánica”, subrayó el alcalde, Luis Arosa, que puso en valor los datos ante el “aumento do lixo convencional”, un reto, señaló, provocado por el alto turismo.