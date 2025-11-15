Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

El PP de A Illa insta al PSOE a asumir la condena de 8.000 euros a favor del exjefe de Policía Local

Los populares acusan al alcalde de “mentir” al dar “unha versión parcial” por la sentencia por presunto acoso

A. Louro
15/11/2025 19:30
El alcalde, Luis Arosa, y el líder del PP, Matías Cañón, en un Pleno
Gonzalo Salgado

El Partido Popular de A Illa acusó ayer al alcalde, Luis Arosa, de “mentir descaradamente” al dar “unha versión parcial e sesgada” de la sentencia judicial por el presunto acuso laboral denunciajo por el exjefe de la Policía Local, al “ocultar un feito indiscutible, que é que o Concello da Illa foi condenado”. Por ello, exige al regidor que ofrezca explicaciones públicas sobre el fallo y exige que sea el PSOE el que asuma el pago de los cerca de 8.000 euros de condena, “xa que consideramos que pola súa actuación irregular e neglixente os veciños non teñen que abonar esta cantidade”.

En este sentido, la formación liderada por Matías Cañón calificó de “lamentable” el comunicado de Arosa: “É certo que non o condenan, pero en ningún momento o fallo xudicial di que el non cometera ningunha irregularidade, simplemente non entra a valorar a situación”, explicaron desde el PP, que criticaron duramente la “total falta de transparencia do alcalde, xa que vendeu como unha absolución o que foi un desentendemento xudicial sobre a súa actuación e ocultou a sabendas a condena”, afeó la oposición, que añadió que la administración local “foi considerada culpable de non aplicar o protocolo antiacoso polos feitos denunciados polo ex xefe da Policía Local, ao que lle terá que pagar 8.000 euros”.

Así pues, los populares consideran que la versión del alcalde se limitó a un intento de “lavar a súa imaxe nun momento no que a súa figura está bastante en cuestión cunha primeira valoración excesivamente triunfalista”, “pero o que fixo en realidade foi faltarlle ao respecto aos veciños por mentirlles”, sentenciaron.

