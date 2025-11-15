Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

A Illa convoca el concurso de carteles de la Cabalgata de Reyes con 100 euros en vales de compra

A. Louro
15/11/2025 19:33
Acto de presentación del certamen
El Concello de A Illa, en colaboración con la Asociación de Empresarios da Illa, convoca una nueva edición del concurso de carteles de la Cabalgatada de Reyes, que tendrá lugar el próximo 5 de enero. Cuenta también con la implicación de la comunidad educativa del CEIP Torre, donde se distribuyeron cartulinas DIN A3 para que el alumnado pueda elaborar sus diseños. Los participantes tienen hasta el 1 de diciembre para entregar sus obras, que serán posteriormente expuestas en el Auditorio. El diseño ganador, además, se convertirá en el cartel oficial de la Cabalgata.

La convocatoria estará dotada con 100 euros en vales de compra como premios, gracias a la colaboración de la patronal. Así pues, el primer premio recibirá un bono-regalo de 50 euros para consumir en el comercio local y el segundo y tercero clasificados, dos bonos-regalo de 25 euros cada uno.

La Biblioteca Municipal, a través de la Concejalía de Cultura, presentó hoy mismo esta nueva edición de este concurso dirigido a los escolares.

