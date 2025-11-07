A Illa centra el 25-N en la concienciación y prevención contra la violencia machista

Fachada del Concello de A Illa Gonzalo Salgado

La Concellería de Igualdade de A Illa presentó ayer el programa en conmemoración por el 25-N para concienciar sobre la violencia contra la mujer y que incluirá obradoiros, acciones educativas en los centros escolares y actos abiertos al público.

En lo relativo a los centros de educación, se desarrollarán diferentes obradoiros y "Escape Rooms" dirigidos a la prevención de la violencia machista.

La programación general arrancará con un obradoiro centrado en la autoestima y el autocuidado, dirigido a mujeres mayores de 18 años y que se celebrará los días 3, 10, 17, 24 de noviembre y 1 y 15 de diciembre, a las 19 horas, en la zona de exposiciones del Auditorio.

No obstante, el grueso de actividades se desarrollarán en la última semana de noviembre, cuando el Consistorio se teñirá además de morado. El martes 25 tendrá lugar la lectura del manifiesto y la instalación conjunta "Tecendo redes contra o maltrato", con la participación de la comunidad escolar.

Programación por el 25-N Concello de A Illa

Asimismo, el jueves 27 se presentará "Mulleres en Rede", un espacio de encuentro y creación audiovisual que une a mujeres mayores y migrantes de A Illa. Será a las 17:30 horas, en el Centro de Interpretación da Conserva. Tres horas más tarde, el Auditorio acogerá la proyección del documental 'Todas as mulleres que coñezo'.

El colofón será el domingo 30, con una yincana familiar elaborada por Anacos Educativos, para poner a prueba mitos creencias alrededor del machismo. Será de 11 a 14 horas, en el Auditorio.