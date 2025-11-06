El PP de A Illa acusa a la nacionalista Lidia Barreiro de asumir las funciones de edila de forma “irregular”
El Partido Popular de A Illa acusó a la nacionalista Lidia Barreiro de actuar “irregularmente como representante do goberno local arrogándose as competencias en Educación e Igualdade malia non ter toma aínda posesión da súa acta”.
Los populares denunciaron que la representante del BNG, que sustituirá a Elena Otero como concejala, ha remitido un convite a participar en las actividades del 25-N. Algo que, señalaron, es “irregular” y una “usurpación de funcións”, ya que la renuncia de Otero aún se dará cuenta en el Pleno de hoy, por lo que Barreiro “non recibíu as correspondentes credenciais como futura concelleira por parte da Xunta Electoral nin tomou posesión da súa acta”, recriminaron.
Así pues, el PP recordío a Barreiro que “aínda non está en poder da acta municipal, non forma parte de ningún grupo con representación nin é concelleira”, por lo que le exigieron que “rectifique de inmediato nesta usurpación de funcións ata que se faga efectiva a súa incorporación. Asimismo, recriminó al BNG que “utilice o Concello como se fose a súa sede coa complicidade e responsabilidade do alcalde Luis Arosa” al tiempo que pidió a los nacionalistas que “respecten a institución municipal e os seus tempos e que pidan desculpas públicas”.