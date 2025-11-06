Decomisan al menos 120 kilos de volandeira en una operación contra el furtivismo en A Illa

Agentes de la Guardia Civil durante el operativo Guardia Civil

El Servicio Maritimo de la Guardia Civil de Pontevedra, el GEAS de Coruña y el Servicio de Gardacostas de Galicia llevó a cabo durante la mañana de hoy una operación contra el furtivismo en la Ría de Arousa, que se saldó con el decomiso de, al menos, 120 kilos de volandeira y 4 kilos de vieira, según informaron desde el instituto armado.

El despliegue de varias lanchas en zonas como Cabodeiro, en el litoral de A Illa, creó esta mañana mucha expectación en los vecinos, ante la espectacularidad de la operación.

Gardacostas y Guardia Civil dio ayer un nuevo golpe al furtivismo en un momento clave, ya que esta misma semana se inició la campaña de volandeira en las cofradías de Cambados y Rianxo. Precisamente, en el Pósito de la villa del albariño advirtieron que cuentan en esta campaña con buenas expectativas por la cantidad y calidad del recurso.