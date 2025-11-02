Patas de pulpo para los defuntiños de A Illa que un año más buscan sus esmoliñas

Los difuntiños recogiendo “esmoliñas” en las calles de A Illa Mónica Ferreirós

Las calles de A Illa se llenaron un año más de niños y niñas que con cestos y bolsas llamaron a las puertas para pedir “unha esmoliña polos defuntiños que van alá”.

Se trata de una de las tradiciones más populares del municipio y en general de los ritos asociados al Samaín en Galicia. Los illenses también lo conocen como: ‘O Dia de Pedir’.

Familias reunidas en las calles de A Illa Mónica Ferreirós

Así, un año más cientos de “defuntiños” salieron a las calles, algunos vestidos para la ocasión con sus trajes de brujas y momias, y otros ya con pocas ganas de disfrazarse tras un fin de semana de mucho Samaín.

La intención es pedir esas “esmoliñas” para recibir regalos de todo tipo de los vecinos, pero este año más de uno se llevó una sorpresa cuando en lugar de llevarse caramelos, monedas o castañas -los obsequios más comunes- se llevaron una pata de pulpo envasada.

La tradición más antigua también habla de donar patatas o pequeñas barras de pan, pero algunos vecinos de A Illa dejaron claro que ellos pueden buscar sus nuevos y originales obsequios para mantener viva esta popular costumbre.