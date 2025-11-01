Mi cuenta

A Illa

Entrecortiñas proyecta mañana el documental de Azart, un barco con historia en A Illa

Tras la sesión la codirectora, Masha Novikova, participará en un coloquio con el público

Fátima Pérez
01/11/2025 20:16
La cita será en el Auditorio de A Illa
Cedida

El Cineclube Entrecortiñas proyecta mañana en el Auditorio de A Illa, a las 19:00 horas y con entrada gratuita, una nueva sesión que promete “emocionar e inspirar” al público. Se trata del documental Azart, Come Make Art (Annike Kaljouw, 2024), un viaje a bordo del conocido “barco de los locos”.

Además, en esta ocasión la sesión contará con la presencia especial de la codirectora Masha Novikova, quien participará en un coloquio con el público tras la proyección.

La película, de 83 minutos de duración y en versión original subtitulada en español, retrata la singular aventura de un grupo de creadores que convierten un barco en un espacio de libertad, comunidad y expresión.

La proyección tiene un significado especial para A Illa, ya que el barco Azart estuvo atracado durante un tiempo en el puerto de la villa, donde representó una de sus obras teatrales con gran aceptación del público. Muchos vecinos aún conservan hoy fotografías y un recuerdo de aquellos artistas que bajaban a tierra para compartir experiencias, música y arte con el pueblo de Arousa.

Esta actividad se enmarca en la programación habitual del Cineclub Entrecortiñas, que apuesta por la difusión del cine independiente y de autor.

