A Illa

Un baile de disfraces sustituirá al desfile de Samaín por la previsión de lluvia en A Illa

A. Louro
28/10/2025 19:58
El edil Manuel Suárez presentó la actividad
El edil Manuel Suárez presentó la actividad
Cedida

La Biblioteca Municipal y la Concellería de Cultura de A Illa celebrarán el Samaín con un baile de disfraces, chocolatada y cine de miedo, tras caerse del programa el desfile por la previsión de lluvia. Será el viernes 31, en el Auditorio, a partir de las 18 horas. La cita estará amenizada por DJ MB, además de contar con una gran chocolatada y rosca para todos los asistentes. Además, a partir de las ocho de la tarde se mantendrá la proyección de una película de terror recomendada para mayores de 16 años, en colaboración con el Cineclube Entrecortiñas, que pondrá el broche final a una noche llena de emociones y de sustos.

Por su parte, en Meis, el Club Clicista Armenteira e Punto organiza el sábado, día 1 de noviembre, una ruta ciclista nocturna por Samaín, que saldrá a las 19 horas, desde la Praza de España de O Mosteiro. Estará abierta para todas las personas que deseen participar y se anima a caracterizarse con los mejores disfraces.

Por último, el Concello de Meaño también organizará una fiesta infantil para la noche más terrorífica del año. Será en el pabellón de Xil, el viernes 31, desde las 16:30 a las 20:30 horas. Habrá concurso de disfraces para menores de 14 años, además de hinchables y merienda, entre otras sorpresas que guarda la cita.

Así, los concellos de O Salnés ya comienzan a perfilar sus fiestas y actividades para conmemorar el Samaín en cubierto, ante la amenaza probable de lluvia.

