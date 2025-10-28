A Illa cambia a sentido único Outeiro da Vila para “mellorar a seguridade viaria e a fluidez”

El tráfico rodado en A Illa sufrirá a partir de mañana un cambio en la circulación en la calle Outeiro da Vila, en el entorno del instituto, que pasará a ser de doble sentido a único, “co obxectivo de mellorar a seguridade viaria, a fluidez do tráfico e a comodidade de peóns e condutores na zona”, según destacaron ayer desde el Concello isleño.

Así pues, el nuevo sentido de circulación se establecerá desde el IES da Illa de Arousa cara a la Rúa Paradela. Una decisión adoptada para garantizar que “o tráfico circule de forma máis ordenada”, según expuso la Policía Local, especialmente durante as horas de entrada y salida del centro educativo, donde el volumen de vehículos es más elevado de lo habitual, a lo que habría que sumar la presencia de los autobuses escolares y una mayor cantidad de peatones, tratando así de reforzar la seguridad viaria durante estas horas puntas.

Media de flujo del tráfico

Para estudiar la propuesta, que mañana mismo comenzará a adoptarse, la Policía Local instaló un medidor de flujo del tráfico en esta calle, que recopiló datos a lo largo de los últimos días. Unas cifras que, según el análisis elaborado por el Concello, indican que, de media, 182 vehículos circulan en la dirección propuesta, mientras que apenas 87 coches lo hacen en dirección contraria. Por ello, entienden que estos resultados “evidencian que a maioría dos condutores xa se moven de acordo co sentido que se impoñerá, polo que a medida reflicte as necesidades reais do tráfico e minimiza posibles inconvenientes para os usuarios habituais da vía”.

En cualquier caso, señalan que la presencia de una calle paralela con el mismo destino “facía innecesario manter ambas rúas no mesmo sentido”. Así pues, se decide transformar Outeiro da Vila en sentido único para crear “un circuito viario máis eficiente e seguro, optimizando a circulación, reducindo posibles puntos de conflito e facilitando a mobilidade peonil, especialmente preto do cemiterio e do instituto, zonas de maior tránsito peonil e de vehículos”, según recalcó ayer mediante un comunicado la Policía Local.

Los agentes solicitan colaboración por parte de los vecinos, especialmente en los primeros días de adaptación. Asimismo, para que esta transición sea más sencilla, se han instalado las correspondientes señales verticales y horizontales, incluyendo flechas de sentido único y señales de advertencia, “para informar correctamente aos condutores e garantir que o cambio se produza sen incidentes”.

La medida se enmarca, señalaron desde el Concello de A Illa y la Policía Local, en las “continúas accións” para adaptar las calles a las necesidades de tráfico y mejorar la convivencia de vehículos y peatones. Cabe recordar que este mismo año se implantó la zona residencial y en marzo se anunció la puesta en marcha de un estudio de movilidad, con el fin de evaluar el cambio de sentido de circulación en varias calles e intersecciones clave, la mayoría comprendidas dentro del casco urbano, como Lagartiño, Chasán, O Castro, Torre, Charco, Paradela, Congostra do Rico, Travesía Ramón Cabanillas, Praza do Regueiro o la Avenida Castelao, así como las calles aledañas.