Arosa pide la dimisión al conselleiro de Educación y reitera: “No colexio hai amianto”

El regidor socialista, durante una reciente visita al Torre-Illa| M. Ferreirós

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, pidió hoy vía comunicado la dimisión al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al hilo de su intervención parlamentaria sobre el colegio Torre. “O conselleiro ten que dimitir. Queremos que saque o amianto”. Insiste así en que el recinto educativo necesita reformas de calado y urgentes, más allá de las obras de mantenimiento que el titular de Educación señaló que competen al Ayuntamiento.

Arosa tilda a Rodríguez de “irresponsable” por “poñer en risco a saúde do alumnado”, señalan desde el gobierno local. También lo acusa de “mentir descaradamente”.

Inversiones

El primer edil defiende que el Concello no descuidó el mantenimiento del colegio, ya que “xa pagamos nós esas reparacións, investindo máis de 90.000 euros cada ano”. En cuanto a los “225.000 euros anunciados” de inversión autonómica en el Torre-Illa, “non son un investimento real. Foron catro parches: un aseo, a demolición dun depósito tras anos de espera e, a única obra relevante, a da fachada, que se realizou á forza despois de que un temporal fixese caer a pizarra”.