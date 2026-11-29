Imagen de papeletas en las votaciones de este domingo en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Participación histórica en las tres comarcas arousanas teniendo en cuenta los datos oficiales de la segunda oleada, de las seis de la tarde. Casi todos los municipios de O Salnés superan con holgura el 11% más de votos respecto a los comicios del año 2023. Así pues en Vilagarcía han votado un 11,66% más; en Vilanova un 12,51; en A Illa un 14,87; en Cambados un 11,44; en Sanxenxo un 11,89; en O Grove un 12,04; en Meis un 9,92; en Meaño un 11,79 y en Ribadumia un 9,21.

En el caso de la comarca de Ulla-Umia la tendencia es similar. En Caldas la participación a las seis de la tarde era de 11,34% más que en 2023; en Cuntis de un 11,17; en Moraña de un 12%; en Pontecesures de un 14,8; en Valga de un 9,65; en Catoira de un 12,28 y en Portas de un 10,98.

Por su parte en O Barbanza el municipio en el que aumenta más la participación es en Ribeira, con un 12,20% más; en Rianxo es un 11,78; en Boiro un 8,54 y en A Pobra un 10,42.

Las urnas se cierran a las ocho de la tarde, que será cuando comenzará el escrutinio. Los primeros datos oficiales empezarán a conocerse a las 21 horas.