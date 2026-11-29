La participación sube en todos los municipios de O Salnés este 29N Mónica Ferreirós

Los datos del primer avance de participación en las elecciones generales de este domingo apuntan a cifras históricas en democracia. En todos y cada uno de los municipios de la comarca de O Salnés aumentó el número de personas que fueron a votar. Destaca A Illa, con un 11,9% de electores acudiendo a las urnas hasta las dos de la tarde que en los comicios de 2023. En Vilagarcía la partipación aumentó en un 5,70%, en Cambados un 6,17; en Vilanova un 4,51; en Ribadumia un 3,01%; en O Grove un 4,96%; en Meis un 2,55%; en Meaño un 2,87% y en Sanxenxo un 5,75.

El segundo avance será a las seis de la tarde.