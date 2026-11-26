O BNG chama a unha mobilización histórica desde Cambados para “facer valer Galicia” no 29-N
A cabeza de lista por Pontevedra do BNG, Carme da Silva, chamou á veciñanza de Cambados a protagonizar o 29-N unha “mobilización masiva, cunha participación histórica e unha mareira de votos ao BNG, que permita a Galiza facerse valer en Madrid”. No mitin celebrado na sala Pitusa, a candidata nacionalista apelou a encher as urnas de papeletas do BNG para conseguir forza nas Cortes e inclinar a balanza a favor do país.
Da Silva subliñou que estas eleccións son unha “oportunidade” para que Galicia “deixe de estar discriminada” e poida decidir sobre as cuestións que condicionan a vida da súa xente. “Tanto tes, tanto vales”, advertiu, apelando a que o peso político do país depende da forza que consiga o 29-N. Por iso, defendeu que o apoio ao BNG é “a mellor garantía para que as decisións que se toman en Madrid teñan en conta as necesidades galegas, para conquistar dereitos e para avanzar cara a unha vida digna, con salarios decentes, pensións xustas, acceso á vivenda e servizos públicos de calidade”. Así, a candidata reivindicou que “cada escano máis do BNG é un escano menos do PP”, señalou a nacionalista.