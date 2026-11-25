La Mancomunidade cerró una nueva edición del curso Cedida

El Programa de Integrado de Emprego de la Mancomunidade do Salnés clausuró la formación en manejo de minipalas y retroexcavadoras, que contó con un 33% de participación de mujeres. Son varios los convenios de colaboración firmados con empresas del entorno que ya han manifestado su interés en estos perfiles y abren la posibilidad de un período de prácticas para una posterior integración en sus plantillas, favoreciendo así inserción laboral.

Desde la Mancomunidade destacaron, de hecho, la carencia de perfiles formados en el manejo de esta maquinaria, lo que motiva que se forme a los usuarios del Programa Integrado en destrezas tales como construcción de cunetas, movimiento de tierras, apertura de zanjas para instalación de tuberías y cableado, preparación del terreno para asentar cimientos en edificaciones, limpieza de canales y ríos, desbroce forestal, cimentación de gravilla.

El Programa Integrado de Emprego, que cuenta con una financiación de 230.000 euros de la Consellería de Emprego, cuenta con un centenar de usuarios en su nueva edición y en la próxima semana iniciará nueva formación en uso de drones para el control de fauna mediante sistemas autónomos y de carpintería de ribera.