Una cata en una bodega saliniense Gonzalo Salgado

La pionera de las guías vitivinícolas españolas, la Guía de Vinos Gourmet, lanzó este mes de noviembre su 42 edición, que incluye un total de 5.049 caldos reseñados, 4.163 catados a ciegas y 1.334 bodegas referenciadas. Una extensa nómina que incluye a los grandes vinos del país y que incluye en su cuadro de honor a 154 vinos y seis espumosos de la Denominación de Orixe Rías Baixas.

Para elaborar esta nueva edición, el equipo se puso manos a la obra en octubre de 2025 y, hasta septiembre de 2026, han recopilado datos, adquirido muestras, organizado las sesiones de cata y elaborado los comentarios que acompañan cada uno de los vinos.

En total se han celebrado 208 sesiones de catas a ciegas para analizar las 4.163 referencias que han llegado hasta el Comité de Cata. En cada sesión se seleccionan los vinos por zonas de producción, añada y tipología.

Caldos más destacados

Así pues, con respecto a la DO Rías Baixas, ha colado hasta 67 blancos de la añada de 2025 en el cuadro de honor, es decir, con 90 o más puntos. Otros 53 se suman a los blancos con crianza, cuatro en tintos genéricos y seis en la categoría de espumosos. Una extensa lista de vinos reconocidos por su calidad, de la que la Guía Gourmet destaca dos caldos que obtuvieron una puntuación casi perfecta: 99 de 100 puntos posibles. Se trata de los ejemplares ‘De Ferreiro Cepas Vellas 2025’, de Bodegas Gerardo Mñendez, que es el blanco mejor situado. Por su parte, en la categoría de crianza, una selección de la añada de 2016 de Pazo de Señoráns obtuvo también los 99 puntos.

En cuanto a los blancos con crianza, cerca de esta puntuación, con 98 puntos se encuentran el ‘Paco & Lola Heritage 2021’ y el ‘Armas de Lanzós 2021’, de Bodegas del Palacio de Fefiñanes. Con respecto a los tintos, el mejor colocado es Attis Brancellao 2022, de Bodegas Attis, mientras que en espumosos el vino gallego mejor valorado es el Martín Códax Espumosos, con un total de 93 puntos.

A nivel general, la Guía de Vinos Gourmet incluye a un total de 151 bodegas de la Comunidad, solo por detrás de Castilla y León (434), Cataluña (173) y La Rioja (159). De igual modo, la versión física de la guía, que ya está a la venta por 22 euros, incluye una lista de los vinos catados con sus respectivas valoraciones y consideraciones, así como a los ganadores de los Premios Guía Vinos Gourmets 2027 y Liga’100 Guía Vinos Gourmets 2027, además de poder beneficiarse de ventajas gracias al Pasaporte Gourmets.