Ámbito de la actuación prevista en el entorno | cedida

El Consello da Xunta autorizó hoy el convenio que firmarán la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de Ribadumia para reformar y humanizar el centro de Barrantes. La obra, de un millón de euros y avanzada hace unos días por este Diario, priorizará la movilidad peatonal frente al tráfico rodado, permitirá “garantir a accesibilidade universal” y también la “creación das condicións óptimas de confort, seguridade e estética urbana”, detallan desde la administración gallega.

La Xunta aportará un total de 250.000 euros, cerca del 25% del presupuesto total.

Actuaciones previstas

La intervención prevista abarca mejoras en el ámbito entre la calle Calexón Loureiro, la calle Remedios Álvarez y la calle Capilla, que concentra un gran número de equipamientos públicos y privados, entre ellos el centro cultural de Barrantes, la capilla y el mercado municipal, además de su cercanía a los centros educativos —CPI Julia Becerra Malvar y la Escuela Infantil Municipal—, así como las instalaciones deportivas de Barrantes.

Además, la calle Calexón Loureiro constituye un eje comercial estratégico en el núcleo urbano de Barrantes.

El Concello de Ribadumia se encargará, por su parte, de la contratación y la ejecución de los trabajos, que busca “consolidar este espazo cívico de transcendencia social e simbólica para a veciñanza”, indican en el expediente.