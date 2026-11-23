Embarcaciones amarradas en el puerto de O Xufre Gonzalo Salgado

El Instituto Galego de Estatística (IGE), en su último informe sobre afiliaciones a la Seguridad Social, destaca la localidad de A Illa de Arousa como el municipio costero donde más peso tiene el sector primario. Así, un 33,7% de afiliaciones en el municipio se incluyen en este sector económico que incluye tanto agricultura como pesca y que en el caso de este ayuntamiento insular se circunscribe en su práctica totalidad al ámbito del mar.

El IGE destaca así la singularidad insular. De esta forma, en el conjunto de la Autonomía, las mayores proporciones de afiliaciones en este sector primario “localízanse principalmente no interior da provincia de Lugo, en concellos das comarcas de Deza, Xallas, Terra de Melide e Arzúa”, señala el informe. “Rodeiro (41,2%) e Dozón (39,9%) presentan as porcentaxes máis elevadas, seguidos de Pol (37,2%), A Pastoriza (37,1%) e O Páramo (37%)”. A Illa, con su 33,7%, destaca “entre os concellos costeiros”, apareciendo en primer lugar.

Peso industrial

Más municipios del entorno de Arousa aparecen reflejados en el mismo informe. Así, se señala que “as afiliacións na industria teñen un maior peso en concellos do sur da provincia de Pontevedra e das comarcas de Valdeorras, Barbanza, Caldas e O Sar”. “Carballeda de Valdeorras presenta a maior proporción, cun 36%, seguida de Valga (33%), Catoira (31,4%) e Pontecesures (31,3%)”.

Los datos y tablas incluidos en este documento confirman pues otro modelo económico especialmente llamativo en el entorno de la Ría. Valga, Catoira y Pontecesures presentan una marcada especialización industrial, con porcentajes que superan el 30% de las afiliaciones.

De esta forma, los datos, que recogen la fotografía laboral a la altura de septiembre de 2026, señalan que la industria representaba el 33% de las afiliaciones de Valga, el 31,4% de las de Catoira y el 31,3% de las de Pontecesures. Son porcentajes que sitúan a estas localidades entre las que presentan un mayor peso industrial de Galicia.

La concentración de actividad industrial también tiene una presencia destacada en O Barbanza, especialmente en tres de los municipios de esta comarca: en septiembre de 2026, este sector representaba el 25,3% de las afiliaciones en Boiro, el 25,1% en A Pobra y el 24,5% en Rianxo.

La construcción

En cuanto a la construcción, constituye otro de los sectores con implantación territorial acentuada en una parte de la Ría de Arousa. Meis presentaba en aquel mes un 14,6% de sus afiliaciones vinculadas a esta actividad, mientras que Moraña alcanzaba el 15,2%, siendo dos de los municipios que figuran en el top 15 para este sector que destaca el IGE en las conclusiones de dicho documento. Meaño y Portas también tienen peso en este ámbito de afiliaciones, pero fuera ya de las posiciones de esta tabla. Son en todo caso porcentajes que contrastan con los de Vilagarcía, donde este sector representaba alrededor de el 6,3%, o en A Illa, con el 5,2%.

Sector terciario

Con todo, uno de los porcentajes de afiliación más abultado por sectores es el del terciario, o servicios, si se mira este índice en los casos de las localidades de Vilagarcía y Sanxenxo, donde representan más del 73% de las afiliaciones totales a la Seguridad Social. En el caso de la capital arousana, este sector concentra el 73,3%, mientras que en Sanxenxo alcanza el 73,4%. El comercio, la hostelería, el transporte y el conjunto de actividades vinculadas a los servicios tienen así un protagonismo determinante en sus respectivas estructuras económicas.

No obstante, ninguno de los municipios arousanos consigue meterse en el top15 de porcentajes de afiliación de este sector en Galicia, liderado por Santiago de Compostela (87,2%) y seguido por A Coruña (85%), Ames (83,7%), Lugo (82,6%) y Pontevedra (81,4%). Vigo ocupa la posición 15, con un 78,6%.

Es más, esos dos municipios arousanos donde el sector servicios tiene más peso alcanzan un porcentaje similar al de la media gallega, que es el de 73,6%.

Volumen de afiliados

Vilagarcía sobresale también por su volumen de trabajadores afiliados. En septiembre de 2026 contabilizaba 14.920 afiliaciones, la cifra más elevada de O Salnés, por delante de Sanxenxo, con 7.561, y Cambados, con 6.131. O Grove, con 4.558, y Vilanova de Arousa, con 4.182, completan los primeros puestos de esta clasificación. La comarca saliniense en su conjunto alcanza las 45.897 personas.

La comarca de O Barbanza registra un total 25.581 afiliaciones —lideradas por Ribeira, con sus 10.235— y Ulla-Umia cuenta con 13.917 afiliaciones, liderando aquí Caldas de Reis, con sus 4.137 altas.

La comparación de los datos permite identificar modelos económicos muy diferentes en un territorio relativamente próximo. A Illa conserva una fuerte vinculación con las actividades primarias; Vilagarcía y Sanxenxo presentan economías claramente orientadas hacia los servicios; mientras que Valga, Catoira y Pontecesures sobresalen por su especialización industrial. En O Barbanza, Boiro, A Pobra y Rianxo también muestran un peso industrial significativo, mientras que Ribeira presenta una mayor presencia relativa del sector servicios.