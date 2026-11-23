Las autoridades ante el nuevo automóvil para el Cuerpo | cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó hoy el nuevo vehículo de la Policía Local de la Illa de Arousa, bautizado con el nombre de ‘Sentinelas do mar – Unidade móbil de vixilancia ambiental’.

Este nuevo recurso permitirá reforzar los medios de los que dispone la Policía Local para desarrollar tareas de vigilancia ambiental, contribuyendo a la protección del entorno natural y al cuidado del patrimonio ambiental del municipio, detallaron este lunes durante la visita.