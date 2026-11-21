La bodega celebró su comida anual Gonzalo Salgado

La bodega Paco & Lola, de la Cooperativa Vitivinícola Arousana, reunió hoy a socios, trabajadores y representantes institucionales en su tradicional comida de confraternidad, con la que cada año la bodega celebra el fin de la vendimia. Una cosecha marcada “pola excepcional calidade da uva recollida e as excelentes perspectivas para a nova anada” gracias a la intensa labor de las más de 440 familias viticultoras y los empleados de una bodega que ha reforzado este año su proyección internacional.

Así, después de un 2025 en el que Paco & Lola celebró su vigésimo aniversario y el título de Mejor Bodega Prodcutora de Vino Blanco del Mundo, otorgado por el International Wine & Spirit Competition (IWSC), este 2026 estuvo marcado por un refuerzo de su presencia en mercados de todo el mundo, abriendo nuevas oportunidades comerciales.

Paco y Lola xantar Gonzalo Salgado

“Sabe mellor ca nosa xente”

“Este foi un ano no que seguimos levando o nome de Paco & Lola e dos viños das Rías Baixas cada vez máis lonxe. Os recoñecementos e os éxitos internacionais son importantes, pero teñen aínda máis valor cando podemos compartilos con todas as persoas que fan posible esta cooperativa. Porque os brindes sempre saben mellor coa nosa xente e, por suposto, mellor con lunares”, resumió el presidente de la cooperativa, Carlos Carrión, durnte la comida, celebrada en el restaurante cambadés Casa Rosita, emblemátivo de la gastronomía de O Salnés.

Un cantar que sirvió para volver a poner de manifiesto la importancia del modelo cooperativo en el sector vitivinícola gallego, con un proyecto que transformó el trabajo de cientos de familias en una marca de reconocimiento internacional. “Un exemplo de como a tradición vitícola do Salnés, combinada coa innovación e cunha estratexia de marca diferenciada, pode competir nos principais mercados do mundo sen perder a súa vinculación co territorio”, destacaron desde la bodega.

No faltaron tampoco a la cita la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el presidente de la Diputación, Luis López; y el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, poniendo el foco en la importancia del sector vitivinícola en el municipio y en el conjunto de la comarca y de Galicia.

Así pues, la conselleira do Medio Rural destacó que el futuro del sector “pasa por coidar a calidade por riba da cantidade, de innovar, diversificar e adaptarse no que pide o consumidor, sen perder nunca a identidade” propia. Un sector que, en palabras de Luis López, "é un dos motores máis potentes da nosa economía”. Así, hizo hincapié en la apuesta de la Diputación a través de diferentes “liñas de apoio a cooperativas agrogandeiras que incrementaremos no vindeiro ano”, pero también en la apuesta por el enoturismo o con la Estación Fitopatolóxica do Areeiro.