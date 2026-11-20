Las instalaciones, ubicadas en Leiro | Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia abrirá el punto limpio de la localidad a principios del mes de diciembre. El gobierno local decidió ya, además, los horarios y días de apertura. Así, permanecerá abierto los miércoles por la tarde y los sábados por la mañana, entre las 9:30 y las 13:30.

Así lo confirmó ayer el alcalde, David Castro, tras una reunión sobre este asunto celebrada esta misma semana. El ejecutivo tomó la decisión de no abrirlo en la última semana de noviembre para no hacer coincidir esta reactivación del servicio en campaña electoral y que no fuese entendido como una acción para buscar votos.

Los accesos a esta instalación fueron mejorados en una obra inspeccionada por la Xunta y el Concello en el mes de octubre. Con una inversión de unos 48.000 euros, se renovó el firme del entorno, mejorando también el acceso a otras infraestructuras y centros.

El punto limpio de Leiro lleva varios años cerrado y fue motivo de críticas de la oposición desde hace tiempo. La última partió de Somos, que criticó al ejecutivo por anunciar en aquella visita de octubre una apertura inminente que todavía no se produjo.