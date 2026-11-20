Ámbito de la actuación prevista en el entorno | cedida

El Consello da Xunta prevé abordar en la sesión de este próximo lunes la autorización para la firma de un convenio con el Concello de Ribadumia que articule una inversión autonómica de 250.000 euros en favor de un proyecto de urbanización del centro de Barrantes. La administración autonómica asume así cerca del 25% de la actuación, que alcanza un millón de euros en total.

La intervención prevista abarca mejoras en el ámbito entre la calle Calexón Loureiro, la calle Remedios Álvarez y la calle Capilla, que concentra un gran número de equipamientos públicos y privados, entre ellos el centro cultural de Barrantes, la capilla y el mercado municipal, además de su cercanía a los centros educativos —CPI Julia Becerra Malvar y la Escuela Infantil Municipal—, así como las instalaciones deportivas de Barrantes. Además, la calle Calexón Loureiro constituye un eje comercial estratégico en el núcleo urbano de Barrantes, indica el expediente. Se priorizará también la movilidad peatonal frente al tráfico rodado.

El Concello se encargará de la contratación y la ejecución de los trabajos, que busca “consolidar este espazo cívico de transcendencia social e simbólica para a veciñanza”.