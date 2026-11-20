La organización isleña estuvo presente en la feria ‘Xantar’ de Ourense | cedida

La almeja rubia de A Illa de Arousa fue protagonista este viernes en el XXVII Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar 2026, celebrado en Ourense. La Organización de Productores de Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia de Pontevedra (OPP20) participó en el certamen con una iniciativa destinada a explicar a los consumidores cómo se controla e identifica el origen de los productos del mar desde su extracción hasta su primera venta.

La actividad tuvo lugar en el Aula de Catas do Mar de Galicia, dentro del programa ‘Galicia Sabe Amar’ y en el marco de la propuesta gastronómica ‘De toma pan y moja’, organizada con la colaboración de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Durante el encuentro, la organización presentó un folleto informativo bajo el lema ‘Do noso mar á túa mesa’, en el que detalla las distintas modalidades de extracción y las etapas que permiten garantizar la trazabilidad de estos productos.

El material promocional explica de manera visual y accesible el recorrido de los productos desde su recogida hasta la primera venta, prestando especial atención a los controles, a la clasificación y al etiquetado de los lotes.

El folleto también permite dar a conocer la diversidad de productos procedentes de la actividad marisquera de A Illa de Arousa, entre los que se encuentran moluscos, crustáceos y algas, así como el trabajo de los profesionales.