El presidente de la Diputación, Luis López, DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

El programa +Emprega de la Diputación permitirá la contratación de hasta quince jóvenes en los concellos de O Salnés. Concretamente la iniciativa posibilitará que tres chicos o chicas tengan su primera experiencia laboral en Sanxenxo y, otros tantos, en Vilagarcía y Vilanova.

El listado continúa con la contratación de dos personas en A Illa, otras dos en Meaño y otras tantas en Ribadumia.

En total, este programa promovido por la administración provincial logrará emplear a un total de 68 jóvenes en la modalidad de contratos formativos que tendrán una duración de un año y comenzarán a partir del 15 de enero del próximo año. Los contratos tendrán unas cuantías que oscilan entre los mil euros para las personas con ciclos medios de formación profesional y hasta los 1.400 euros para las personas licenciadas, pasando por los 1.200 que recibirán los graduados en ciclos superiores de FP.

La inversión total por parte de la Diputación para este programa asciende a más de un millón de euros. El objetivo de la iniciativa, cuentan, tiene como objetivo promover la inclusión social y la creación de empleo de calidad, así como el fomento de la empleabilidad de los jóvenes para que tengan un primer contrato.