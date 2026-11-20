El auto es de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional deniega el recurso de una isleña que pretendía el desbloqueo judicial de su cuenta bancaria, intervenida en el marco de una investigación de narcotráfico. El Tribunal Central de Instancia había resuelto bloquear esta cuenta, contemplando un informe de la Udef, “en el que se le imputa la pertenencia a organización criminal” por ser la cuñada de un acusado.

Los tribunales ponen en duda la procedencia legítima del dinero de esta cuenta, que la vecina de A Illa fundamenta en ingresos por venta de mejillón —de algo menos de 60.000 euros al año— y también por unos ingresos del premio de Lotería tan extendido en la localidad insular, aquel que vendieron en participaciones alumnos de 4º de la ESO del IES de A Illa, que le habría reportado otros 36.000 euros.

Se le imputa, no obstante, la acusación de que “estaría canalizando fondos ilícitos procedentes del tráfico de drogas al sistema bancario donde, gracias a su actividad”, ya que creen que podría estar “mezclándolos con ingresos legales por actividades relacionadas con la explotación del mejillón, participando de forma directa y lucrativa de los fondos obtenidos por las actividades ilícitas”.

Ante la primera decisión judicial del bloqueo de su cuenta, la arousana recurrió insistiendo en la legitimidad de la procedencia de los fondos, pidiendo el desbloqueo de la cuenta del banco.

La sala contraargumenta que, sobre la venta de mejillón, “llama la atención que genere tan pingües beneficios”. Señala como “suficiente solidez indiciaria” algunos otros ingresos como “el clásico premio de lotería de Navidad”. Así pues, mantiene el bloqueo de la cuenta, a la espera de que avance la causa.