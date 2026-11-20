El delegado territorial, Pablo Fernández, y el alcalde de A Illa, Luis Arousa, acompañados de otros ediles municipales en la presentación del proyecto de O Furado Cedida

El Concello de A Illa de Arousa vuelve a reclamar a la Xunta de Galicia avances en la promoción de vivienda pública en el municipio. El alcalde, Luis Arosa, ha remitido una nueva comunicación oficial a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para solicitar una reunión de trabajo que permita desbloquear el proyecto previsto en la Avenida da Ponte.

El gobierno local plantea estudiar la aplicación de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA), o de otra figura urbanística equivalente, para desarrollar esta actuación. Se trata de un mecanismo que la Xunta ya está utilizando en otros municipios gallegos con el objetivo de agilizar la creación de suelo residencial.

Según la propuesta municipal, la administración autonómica asumiría el liderazgo del proceso de urbanización y construcción en un área de reparto de unos 9.000 metros cuadrados. Por su parte, el Concello se compromete a aportar 3.500 metros cuadrados de suelo urbano de titularidad municipal incluidos en ese ámbito.

La iniciativa pretende facilitar la creación de vivienda protegida en un municipio que, según argumenta el alcalde, atraviesa una importante problemática habitacional. Arosa incide especialmente en las dificultades de acceso a una residencia a precios asequibles para los jóvenes y las familias que desean establecerse en la localidad. Considera que, si esta fórmula está funcionando en otras localidades gallegas, merece la pena analizar su aplicación en A Illa de Arousa y aprovechar las competencias autonómicas en la materia.