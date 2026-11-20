A Illa plantea a la Xunta un Proyecto de Interés Autonómico para crear vivienda pública
El PP duda de acabar la obra de O Furado a tiempo y del proyecto del edificio de O Xufre
El Concello de A Illa de Arousa vuelve a reclamar a la Xunta de Galicia avances en la promoción de vivienda pública en el municipio. El alcalde, Luis Arosa, ha remitido una nueva comunicación oficial a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para solicitar una reunión de trabajo que permita desbloquear el proyecto previsto en la Avenida da Ponte.
El gobierno local plantea estudiar la aplicación de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA), o de otra figura urbanística equivalente, para desarrollar esta actuación. Se trata de un mecanismo que la Xunta ya está utilizando en otros municipios gallegos con el objetivo de agilizar la creación de suelo residencial.
Según la propuesta municipal, la administración autonómica asumiría el liderazgo del proceso de urbanización y construcción en un área de reparto de unos 9.000 metros cuadrados. Por su parte, el Concello se compromete a aportar 3.500 metros cuadrados de suelo urbano de titularidad municipal incluidos en ese ámbito.
La iniciativa pretende facilitar la creación de vivienda protegida en un municipio que, según argumenta el alcalde, atraviesa una importante problemática habitacional. Arosa incide especialmente en las dificultades de acceso a una residencia a precios asequibles para los jóvenes y las familias que desean establecerse en la localidad. Considera que, si esta fórmula está funcionando en otras localidades gallegas, merece la pena analizar su aplicación en A Illa de Arousa y aprovechar las competencias autonómicas en la materia.
El PP duda de acabar la obra de O Furado a tiempo y del proyecto del edificio de O Xufre
El PP de A Illa se refirió al otro proyecto de vivienda pública que plantea el gobierno local. Se trata de destinar a tal y uso un edificio antiguamente vinculado a Marcial Dorado, administrado a través del Plan Nacional Sobre Drogas. El PP lo califica de “nova tomadura de pelo de Luis Arosa ós veciños da Arousa”. “Non compraron nada, seguen vendendo fume” y alerta de que el edificio tiene cargas. También se refirió la oposición popular al proyecto de muro de protección litoral en O Furado. El plazo de fin de obra terminaba hoy, pero indican que no ha acabado. Hablan de “un litoral destrozado e uns poucos troncos cravados ás présas”. “Esta falta de xestión pon en serio risco o pinar e a subvención de 58.000 euros concedida pola Xunta de Galicia”, advierten.