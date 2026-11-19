La presentación fue ayer en el Consistorio | cedida

Vilanova de Arousa volverá a rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de su historia musical con la celebración del III Memorial José Luis Prado, que tendrá lugar este sábado, 21 de noviembre, a las 19 horas en el Teatro-Auditorio Valle-Inclán. La entrada será gratuita.

La cita, impulsada por el Orfeón Voces Graves de Arousa en colaboración con el Concello de Vilanova, alcanza su tercera edición con el propósito de mantener vivo el recuerdo de José Luis Prado Alfonso y reivindicar su contribución a la cultura musical del municipio.

El concierto contará con la participación del Orfeón Voces Graves de Arousa, organizador del memorial; la Coral Polifónica Costa da Morte; la Coral Asomamos, de Mos; y la Orquesta de Pulso e Púa-Arousa, formación de la que Prado fue fundador. El encuentro combinará música vocal e instrumental, con un repertorio que incluirá temas tradicionales gallegos, clásicos corales y composiciones vinculadas a la trayectoria del homenajeado.

Durante la presentación, el alcalde, Gonzalo Durán, destacó el carácter entrañable de una iniciativa surgida de un grupo de amigos para reconocer la labor de una persona que “hizo mucho por la cultura y la música de Vilanova”.