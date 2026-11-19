El grupo de alumnos, con las autoridades

La Mancomunidade de O Salnés forma a trabajadores en robótica colaborativa para impulsar la llamada industria 5.0. Así, la biblioteca de Ribadumia acoge una acción formativa de 20 horas en la que los participantes aprenden a trabajar con robots colaborativos y a aplicar esta tecnología en los procesos industriales.

La robótica colaborativa gana protagonismo en el proceso de transformación de las empresas hacia modelos de producción más eficientes y automatizados. Con este objetivo, se impulsa esta formación especializada en el manejo de robots colaborativos, conocidos como cobots, una tecnología diseñada para facilitar la interacción entre personas y máquinas en los entornos de trabajo. Entre sus principales ventajas figuran la optimización de costes, el aumento de la eficiencia operativa, la flexibilidad en la producción y la mejora de la seguridad laboral.

La iniciativa se enmarca en la apuesta por la capacitación en tecnologías emergentes y por la adaptación de los trabajadores a los nuevos retos de la industria 5.0. De hecho, “entidades con sede en la comarca han contactado con nosotros para la realización de prácticas”, valoran desde la entidad supramunicipal que preside David Castro.