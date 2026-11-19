Alijo del ‘South Sea’, cuyo caso derivó en condena para el arousano

Carlos Somoza, exmiembro del clan del los Charlines de Vilanova de Arousa, que se encontraba huido desde 2009, falleció este lunes a los 74 años en un hospital de Vitoria.

Según informó el Departamento vasco de Seguridad, el pasado lunes la Ertzaintza detuvo en un hospital de Vitoria a un hombre de 74 años que estaba ingresado, sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional.

La Ertzaintza no ofreció más detalles ni confirmó la identidad del arrestado, aunque, según ha trascendido, se trata de Carlos Somoza, quien fue yerno de Manuel Charlín Gama, histórico dirigente del clan de Los Charlines.

Según estos datos, Somoza ingresó en el hospital vitoriano de Txagorritxu bajo una identidad falsa, pero el mismo lunes se presentó en el centro sanitario uno de sus hijos, quien reveló su auténtica identidad.

Fuentes de la investigación indicaron que esta persona, condenada por narcotráfico, fue detenida entonces en el centro hospitalario, donde permaneció bajo custodia de la Ertzaintza hasta que falleció horas después.

Somoza fue detenido el 11 de octubre de 2003 en el transcurso de la llamada operación Retro, que permitió la incautación de 6.000 kilos de cocaína a bordo del buque bautizado como ‘South Sea’ y la desarticulación de hasta cinco organizaciones delictivas.

La juez que instruyó el caso consideró a Somoza como el presunto cerebro del desembarco de cocaína, tras lo que lo envió a la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.Tras el juicio, que se celebró en 2009, se dio a la fuga y permanecía en paradero desconocido.