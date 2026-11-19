Una parte de las concentradas hoy ante el Ayuntamiento | Mónica Ferreirós

La concesioniaria del agua en Vilanova, Espina&Delfín, y la propia Cofradía de la localidad denuncian la detección de una tubería que parece ser uno de los principales puntos de vertidos contaminantes causantes del cierre de O Esteiro al marisqueo, como zona C. Así se constató hoy tras la segunda jornada de protesta de las mariscadoras ante el Consistorio, después de abandonar esta semana una reunión del Pósito, molestas con una situación económica asfixiante que se solapa con el cierre para trabajar de uno de los principales bancos extractivos al que se recurre para la campaña de Navidad.

Las concentradas habían intentado reunirse con el alcalde el miércoles, pero no fue posible al encontrarse en ese momento en una reunión, fuera del Concello. Este jueves volvieron a concentrarse a las puertas del Consistorio a primera hora, logrando la comunicación con el regidor.

Tanto el propio primer edil, Gonzalo Durán, como el patrón mayor, Rosalino Díaz, trasladaron y confirmaron que en los últimos días se detectó un punto de vertido a esta ensenada. Se trata de una tubería que no forma parte de la red municipal de saneamiento, pero que despertó los recelos de algunas profesionales que trabajan en la costa debido al mal olor. Una vez analizadas las aguas que se alivian por esta conducción, se tuvo la certeza de que vienen sin depurar.

“Localizamos ese punto de vertido que de vez en cuando, no siempre, estaba vertiendo”, confirmó Durán. También refirió que el Seprona de la Guardia Civil está “avisado para que haga la investigación pertinente y a ver quién está vertiendo en O Esteiro, porque hemos analizado el agua que sale por esa tubería y obviamente, si no es toda la causa de lo que le pasa a O Esteiro, es una de las causas principales”, apuntó. De hecho, recordó los esfuerzos realizados para revisar y sanear la red municipal tras las protestas de las mariscadoras hace dos años, minimizando al máximo los alivios a través de estas conducciones.

El patrón mayor explicó que ya existe denuncia formal ante las autoridades por parte de la concesionaria y que hoy mismo acudiría a la Guardia Civil para interponer una segunda denuncia como representante de la Cofradía.