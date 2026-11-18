Imagen del accidente en Baión Gonzalo Salgado

Cuatro personas heridas, otros cuatro vehículos con daños de consideración y uno de los principales enlaces entre Vilagarcía, Pontevedra y la Autopista AP-9 cortado durante horas. Ese fue el saldo de un aparatoso accidente de tráfico registrado a primera hora de la tarde de hoy en la llamada circunvalación del puerto de Vilagarcía.

El siniestro consistió en el choque de un camión articulado, con cabeza tractora, y al menos tres turismos. Ocurrió alrededor de las 16:25 horas, en la Nacional 640R, esto es, el ramal de enlace situado en el tramo final del recorrido de la conocida N-640 entre Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. Fue en el kilómetro 234, a la altura de la parroquia de Baión, en uno de los breves tramos de esta parte del vial que discurre dentro del término municipal de Vilanova de Arousa.

Choque aparatoso

Al parecer, el camión sufrió una posible pérdida de control produciéndose choques con varios turismos que circulaban por el ramal. El camión llegó incluso a hacer la tijera, quedando la cabeza tractora en perpendicular con el resto del transporte, semivolcada y colisionando contra uno de los quitamiedos de uno de los márgenes del vial.

Ocurrió en una carretera en la que los sentidos de circulación están separados por unos pequeños pivotes plásticos y en un tramo en que hay más carriles, para canalizar las entradas y salidas hacia la conocida como rotonda de Godos.

A consecuencia de los impactos entre todos los vehículos implicados, se produjo la alteración del tráfico en cada uno de los cuatro carriles existentes en este tramo más complejo de vía. El camión quedó atravesado bloqueando la dirección hacia Pontevedra en sus dos carriles. Uno de los turismos terminó en medio de la calzada, afectando a un carril por sentido; otro entre el arcén y el carril derecho en sentido Vilagarcía y uno más obstaculizando el paso en el izquierdo en este mismo sentido.

Corte total durante horas

También quedaron diversos restos esparcidos por buena parte de la carretera. Por ello, se estableció un corte total de esta N-640R, durante horas.

Así lo confirmó la Guardia Civil. Los agentes de Tráfico desplazados al punto decidieron cortar ambos sentidos por seguridad, desviando el tráfico en ambos sentidos hacia la PO-531, afortunadamente, a pocos metros de la conexión del vial afectado con esta carretera alternativa, a través de la citada glorieta que une las direcciones de Vilanova, Vilagarcía, Pontevedra y Caldas de Reis.

Heridos leves

Los vehículos sufrieron daños de consideración y tuvieron que ser retirados con grúa. Sin embargo, y a pesar de la aparatosidad del accidente, fuentes participantes en el operativo de emergencias confirmaron que no hubo que lamentar heridos de gravedad ni hubo que hacer excarcelaciones.

Así, las fuentes oficiales confirmaron este miércoles un saldo de cuatro personas heridas leves y una persona más que viajaba en uno de los vehículos que resultó ilesa.

El servicio de coordinación de las emergencias del 112 Galicia recibió el primer aviso del accidente a través de la llamada de un ocupante de uno de los turismos implicados, realizada por el sistema de aviso en caso de emergencia equipado el vehículo, el E-call. En la llamada, indicaba que un camión había colisionado con su coche y con otros y solicitaba asistencia.

A partir de ahí, el 112 Galicia alertó para la movilización al punto a los servicios de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, la Guardia Civil de Tráfico, los Bombeiros do Salnés del parque con base en Vilagarcía de Arousa, así como a la Policía Local de Vilanova de Arousa y Protección Civil de la misma localidad. También se trasladó aviso a los servicios de mantenimiento de la vía.