Las mariscadoras protestan ante el Concello debido a nuevos vertidos que mantienen cerrado el banco de O Esteiro
Parte del colectivo abandonó una reunión en la Cofradía para improvisar esta protesta
El colectivo de marisqueo de a pie de Vilanova volvió a escenificar hoy una concentración de protesta frente al Concello, exigiendo medidas para la detección y eliminación de unos vertidos que mantienen cerrado el banco productivo de O Esteiro. Se trata de una imagen que ya se había dado hace dos años, que derivó en un proyecto de mejora de las redes de saneamiento para reducir vertidos al mar. No obstante, las críticas indicaban que O Esteido sigue ahora en zona C por unos episodios contaminantes de origen desconocido. La protesta buscaba entablar, como entonces, una conversación con el alcalde, Gonzalo Durán.
La decisión de manifestarse se produjo de improviso. La Cofradía celebraba una reunión para analizar la delicada situación económica del Pósito y de sus asociados. En un momento dado, se planteó entre otras cuestiones si seguir con el cese de actividad. El patrón mayor, Rosalino Díaz, explicó que, aunque la decisión corresponde a la xunta xeral, la agrupación de a pie planteó la posibilidad de realizar allí mismo un sondeo entre las mariscadoras, para conocer la opinión mayoritaria. Según Díaz, se acordó este sondeo y, acto seguido, ir a protestar ante el Consistorio, dado el malestar reinante entre las mariscadoras por no poder faenar en O Esteiro, de nuevo, a las puertas de la campaña de Navidad.
No obstante, alrededor de medio centenar de mariscadoras habrían abandonado el Pósito en dirección al Ayuntamiento antes de votar. Aún así, en el sondeo habrían participado alrededor de cien mariscadoras, ganando la opción de seguir con el cese. Ante las críticas al patrón por no secundar la protesta de inmediato, Díaz defendió que “non puden ir ata que acabou o reconto”. Lamentó, de hecho, no poder conocer la opinión del grupo de profesionales que salió primero.