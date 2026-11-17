Viales en mal estado en una zona de concentración en Arousa EC

La empresa pública Tragsa ha concedido una ampliación temporal a un contrato para el suministro de materiales para ejecutar mejoras en las redes viarias de la parcelaria Lois-Montes de Ribadumia. La modificación supone un incremento del plazo de ejecución, lo que, a su vez, supone dilatar la ejecución de los trabajos pendientes, debido a problemas con el suministro de zahorra, uno de los materiales necesarios para realizar este tipo de labores.

Según consta en el expediente, Tragsa había sacado a licitación un contrato para el suministro de este material, que había sido adjudicado por 77.995,01, más IVA. Se habían acordado sucesivas entregas del material, según las necesidades de las actuaciones, con fecha de vigencia hasta el 21 de diciembre de este 2026.

No obstante, ahora se ha elevado una modificación del contrato, resolviendo una ampliación del plazo de ejecución, hasta el 12 de mayo de 2027.

Tragsa accede a la prórroga citando la legislación sobre contratación, que contempla esta posibilidad en supuestos en que se produzca una “demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario”, tanto en caso de que esa demora no sea imputable a la empresa como en aquellos en que sí lo sea, aplicando en tales casos las penalizaciones que correspondan.