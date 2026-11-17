Una de las carreteras en mal estado en las que se obrará en este proyecto | concello

El Concello de Meis saca a licitación un proyecto de más de 440.000 euros para extender las redes de saneamiento a lugares que todavía no disponen de este servicio. Se trata de Valboa, en la parroquia de A Armenteira; A Moroza, en la parroquia de Paradela; A Bouza, parroquia de San Martiño; O Pazo, en la de San Tomé de Nogueira y Redondelo, en la parroquia de San Salvador de Meis.

Son núcleos de población que “no cuentan con cobertura completa de saneamiento municipal”. Así, en “alguna parte de los núcleos ya tienen redes de saneamiento que el Concello de Meis fue ejecutando”, mientras que “en el resto de zonas de estos lugares no disponen de ningún tipo de sistema de depuración, haciendo la descarga directa al medio o un tratamiento inadecuado de las aguas residuales generadas”.

Pavimentaciones

De este modo, y tal y como indican en el expediente, el objetivo principal de las obras previstas es el de dotar del servicio de saneamiento municipal a las viviendas de las zonas de actuación de la obra. Aprovechando los trabajos, además, se renovará el pavimento y mejorará la seguridad vial de los ámbitos de actuación.

Las obras incluyen la instalación de colectores, que discurrirán por gravedad desde los puntos de inicio de las obras hasta las conexiones con las redes de saneamiento preexistentes. También se ejecutarán las acometidas de las viviendas a la red de saneamiento. Aquellas que no puedan conectarse por gravedad a la red municipal, ser realizarán mediante mangueras.

En cuanto a los pavimentos, se prevén soluciones constructivas de aglomerado en caliente para la mayoría de los caminos municipales. Se eliminará parcialmente el firme en los entronques y accesos a viviendas mediante fresados de cinco centímetro de espesura.

La reposición del firme se variará en algunas zonas. Así, en lugar del aglomerado, se optará en determinados puntos por un extendido y compactación de zahorra, seguida de la ejecución del nuevo pavimento, de adoquín de piedra natural de granito silvestre.

Las labores también contemplarán la instalación de señalización, tanto horizontal como vertical. En cuanto a los plazos, se plantea un margen máximo de obra de seis meses.