Vilagarcía es el municipio que concentra mayor número de nacimientos en 2025 MÓNICA FERREIRÓS

O Salnés mantiene una población de más de 110.000 habitantes pese a que cada año mueren muchas más personas de las que nacen.

La explicación se encuentra cada vez menos en la natalidad y más en las personas que llegan a vivir a la comarca, especialmente procedentes del extranjero.

Los últimos datos del Instituo Galego de Estadística (IGE) dibujan con claridad esta nueva realidad demográfica.

Durante 2025 nacieron en los nueve municipios de O Salnés un total de 573 niños, mientras se registraron 1.181 fallecimientos.

La diferencia deja un saldo vegetativo negativo de 608 personas en apenas doce meses.

Esto significa que, si la evolución de la población dependiese únicamente de los nacimientos y las defunciones, O Salnés habría perdido más de 600 habitantes durante el último año.

Sin embargo, la comarca mantiene alrededor de 110.800 residentes. La ficha territorial del IGE sitúa la población total de O Salnés en 110.788 habitantes en 2025, de los que 53.723 son hombres y 57.065 son mujeres.

Detrás de esta aparente contradicción está el movimiento migratorio. Aunque las estadísticas más recientes para este apartado corresponden todavía a 2024, muestran que aquel año llegaron a O Salnés 4.413 personas procedentes de otros territorios, mientras 3.645 abandonaron la comarca.

El saldo migratorio fue, por tanto, positivo en 768 personas. La llegada de la población está compensando así buena parte de unas pérdidas naturales que se han convertido en estructurales.

No se trata únicamente de un momento puntual, sino de una tendencia relacionada con la baja natalidad y el envejecimiento de la población.

El componente más importante de ese saldo positivo es la inmigración procedente del extranjero.

En 2024 llegaron a O Salnés desde otros países 1.135 personas, mientras 573 residentes emigraron al exterior. El resultado fue un saldo exterior positivo de 762 habitantes.

Prácticamente todo el crecimiento migratorio neto de la comarca se explica, por tanto, por la llegada de población fuera de España.

Los movimientos dentro de la provincia estuvieron mucho más equilibrados.

O Salnés recibió 1.887 personas de otros municipios de Pontevedra y perdió 1.850, una diferencia positiva de únicamente 37 personas.

Con otras provincias gallegas el saldo fue ligeramente negativo: 478 llegadas frente a 505 salidas.

Y los intercambios con otras comunidades autónomas estuvieron prácticamente empatados, con 713 llegadas y 717 salidas.

El resultado muestra que la capacidad de O Salnés para mantener e incluso incrementar su población depende cada vez más de atraer nuevos residentes del exterior.

Población envejecida

El problema de fondo está en la estructura demográfica. De los 110.788 habitantes contabilizados en 2025, únicamente 12.173 tenían menos de quince años, mientras que 26.641 tenían 65 o más.

Por cada menor de quince años hay, por tanto, más de dos personas situadas ya en el grupo de mayor edad.

La media de los habitantes de O Salnés alcanza los 47,13 años. Entre las mujeres asciende hasta los 48,5 años, mientras que en los hombres se sitúa en 45,66.

Las cifras explican por qué el saldo vegetativo continúa siendo negativo.

Una población más envejecida implica un mayor número de fallecimientos, mientras que el reducido peso de los grupos jóvenes limita el número potencial de nacimientos.

En 2025 solo se produjeron 573 nacimientos en toda la comarca.

Vilagarcía concentró 206, Sanxenxo 98, Cambados 72, O Grove 55 y Vilanova 49. A Illa de Arousa contabilizó 28, Ribadumia 29, Meaño 19 y Meis 17. Sanxenxo constituye también un buen ejemplo de esta evolución.

El municipio alcanzó los 17.990 habitantes en 2025, pero registró únicamente 98 nacimientos frente a las 170 defunciones, lo que dejó un saldo natural negativo de 72 personas.

A pesar de ello, esta localidad continúa manteniendo e incluso reforzando su volumen de población gracias a las llegadas.

Los últimos movimientos migratorios disponibles reflejan que en 2024 recibió 306 personas de otros municipios de la provincia, 87 procedentes de otras, 164 de otras comunidades y 229 del extranjero.

Las salidas fueron 304, 83, 164 y 79 personas, respectivamente.

Solo el intercambio con el extranjero aportó a Sanxenxo un saldo positivo de 150 residentes en un año.

El crecimiento de la migración

La tendencia de O Salnés reproduce un fenómeno que se extiende por buena parte de Galicia: la llegada de nuevos residentes se está convirtiendo en el principal freno a la pérdida de población causada por el envejecimiento y la escasa natalidad.

En el caso de la comarca, los números son especialmente claros. Un saldo migratorio de 768 personas en 2024 contrasta con una pérdida natural de 608 habitantes registrada un año después.

Las cifras de ambas anualidades permiten observar la magnitud de las dos casuísticas: mientras el movimiento natural resta varios cientos de habitantes cada año, las migraciones aportan una cantidad similar o incluso superior.

De hecho, las últimas cifras de población de referencia del IGE sitúan a O Salnés, prácticamente estable, con alrededor de 110.800 habitantes.

La comarca consigue así contener una caída que sería mucho mayor si dependiese exclusivamente de los nacimientos.

La llegada de nuevos habitantes abre al mismo tiempo otros retos. Vivienda, escolarización, integración o servicios públicos tendrán que adaptarse a una población cuyo perfil es progresivamente más diverso y cuyo crecimiento depende cada vez menos de los nacimientos dentro de la propia comarca.

Dentro de O Salnés las diferencias municipales son importantes. Vilagarcía es, por su volumen de población, el municipio que concentra el mayor número de nacimientos, con 206 en 2025.

Le sigue Sanxenxo con 98 y Cambados con 72. O Grove contabilizó 55 y Vilanova, 49.

En el extremo opuesto aparecen Meis, con solo 17 nacimientos durante todo el año, Meaño con 19, A Illa de Arousa con 28 y Ribadumia con 29.

Las cifras muestran que incluso los municipios más poblados presentan un volumen de nacimientos reducido en relación al tamaño de su población.

Sanxenxo, por ejemplo, roza los 18.000 habitantes y no llegó al centenar de nacimientos.

La comarca se adentra de esta forma en una transformación demográfica en la que mantener población ya no depende fundamentalmente de tener más nacimientos que defunciones.

El equilibrio llega desde fuera.

762 habitantes más

El dato que mejor explica la evolución demográfica de O Salnés está en el movimiento exterior.

En 2024 llegaron a la comarca desde otros países 1.335 personas, mientras que 573 se marcharon al extranjero.

El saldo resultante fue positivo en 762 habitantes. La cifra contrasta con los intercambios de población con el resto de España, mucho más equilibrados.

Dentro de Pontevedra hubo un saldo positivo de solo 37 personas; con otras provincias gallegas se perdieron 27; y con otras comunidades autónomas la diferencia fue de apenas cuatro habitantes en negativo.

El extranjero representa así prácticamente toda la ganancia migratoria neta registrada por O Salnés.

Sin estas llegadas, la comarca tendría muchas más dificultades para compensar el fuerte déficit de nacimientos y sostener el crecimiento demográfico de la comarca.