La Xunta licita por 5,3 millones la explotación de las depuradoras de Tragove, Ribadumia, Meaño y A Illa

Imagen de archivo de la EDAR de Tragove Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia licitará por 5,3 millones de euros la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Tragove (Cambados), A Illa, Meaño y Ribadumia, que dan servicio a ocho concellos de la comarca de O Salnés y a una población de más de 125.000 habitantes. El contrato incluirá también el mantenimiento y conservación de estas cuatro stación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y de sus bombeos de cabecera.

Así, este contrato garantizará el correcto tratamiento de las aguas residuales de los concellos de Cambados, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Vilanova, Sanxenxo y Meis, asegurando que las instalaciones —incluidas las mejoras de la depuradora de Tragove ejecutadas en estos últimos años— funcionen en condiciones óptimas y cumplan con los requisitos de depuración para los que fueron diseñadas, lo que contribuye también a alargar su vida útil, según destacaron desde el gobierno gallego.

Asimismo, la Xunta subraya que esta actuación, además de dar continuidad a un servicio público esencial, contribuye a la protección de la calidad de las aguas de la Ría de Arousa y de las actividades marisqueras, pesqueras y turísticas que se desarrollan en ella, dando así continuidad a otras medidas emprendidas en distintos concellos —como Cambados o A Illa— para la separación de las redes de saneamiento y pluviales o de la construcción del futuro colector litoral de Vilanova.

En concreto, el presupuesto de licitación es de 5,3 millones de euros para un plazo de 24 meses, prorrogable hasta 36 meses más, siendo el valor estimado del contrato —incluidas las prórrogas— de 11,4 millones de euros. La previsión es que el contrato pueda hacerse efectivo en el primero semestre de 2027.

“Servizo básico”

El contrato de licitación lo autorizó esta mañana el Consello de la Xunta de Galicia, al tratarse de “un labor imprescindible cando se fala de infraestruturas desta envergadura e que teñan detrás investimentos importantes”. Así pues, desde el gobierno autonómico subrayaron la eficacia de este modelo de prestación, que “contribúe tamén a profesionalizar a xestión da auga, a garantir o bo estado ecolóxico dos ríos e rías de Galicia e a mellorar a calidade duns servizos básicos para a cidadanía”.

En el caso de la EDAR de Cambados, situada en Tragove, está diseñada para el tratamiento de un caudal medio de 12.000 metros cúbicos por día y una capacidad de depuración estimada para una población de 40.000 habitantes equivalentes. Dispone de un tratamiento biológico con cámara anóxica para eliminación de nitrógeno y con precipitación química de fósforo, así como con desinfección mediante rayos ultra violeta previo al bombeo de emisario.

Asimismo, la Xunta proyecta también una nueva mejora para la EDAR, con el colector de saneamiento que conecta las aguas fecales de Vilanova con la depuradora y para el que ya cuenta con un convenio con la Xunta de Galicia.