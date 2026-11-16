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Meaño

La Xunta invertirá más de medio millón en mejoras del drenaje de la PO-550 y la PO-504

El delegado visitó Meaño para presentar el proyecto, que supondrá obras en drenaje y fecales

B. Y. O Salnés
16/11/2026 19:17
Pablo Fernández y el alcalde, Carlos Viéitez, durante la visita |
Pablo Fernández y el alcalde, Carlos Viéitez, durante la visita |
Mónica Ferreirós
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La Xunta de Galicia anuncia mejoras en las carreteras autonómicas PO-550 y PO-504 a su paso por Meaño y Sanxenxo, en unos trabajos que comenzaorn en las últimas fechas. El delegado territorial en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó hoy la localidad meisina para presentar esta iniciativa, presupuesta en un total concreto de  518.466 euros.

El plazo máximo de ejecución de los trabajos, una vez iniciados, será de doce meses, confirmaron.

La actuación, que ya está en marcha, permitirá mejorar los sistemas de redes de pluviales y fecales, corrigiendo incidencias y evitando filtraciones y acumulaciones de agua que pueden provocar inundaciones en la calzada, indicaron desde el departamento autonómico.

Para conseguir estos objetivos, se realizarán trabajos de renovación y construcción de pozos, colectores, alcantarillas y nuevas conexiones en distintos puntos de las dos carreteras

El proyecto contempla también la mejora del itinerario peatonal en el margen izquierdo de la ya citada carretera PO-504, entre los puntos kilométricos 4+260 y 4+340.

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