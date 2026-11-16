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O Salnés

La DO Rías Baixas promociona en Madrid sus vinos con crianza con 116 marcas singulares

A. Louro
16/11/2026 19:20
Público en una de las sesiones del Salón Rías Baixas
Público en una de las sesiones del Salón Rías Baixas
Cedida
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Más de 450 profesionales no se quisieron perder la tercera edición del Salón Rías Baixas de Vinos de Colección. Una oportunidad única en Madrid de catar, comparar y degustar 116 marcas singulares, Premium y de producción limitada de diferentes tipologías de vino con crianza de esta denominación. También colgaron el cartel de lleno las cuatro masterclass impartidas a lo largo de toda la jornada por relevantes profesionales del vino. En ellas se dieron cita un centenar de personas, 25 por sesión.

A rebosar estuvieron el túnel del vino, con 72 marcas de 45 bodegas, y el showroom, con 44 vinos de 17 bodegas que no pararon de atender a los numerosos winelovers que se pasaron por el hotel madrileño Hyatt Thompson. El objetivo era poner en valor la calidad y el potencial de envejecimiento de estos vinos atlánticos. Y así lo hicieron con añadas longevas desde 2012 hasta llegar a la 2024. Unos vinos que en su momento fueron calificados como Buenos, en su mayoría Muy Buenos e incluso alguno Excelente.

Asimismo, se completaron también el centenar de plazas para las masterclass, repartidas en cuatro sesiones de 25 personas, en las que se cataron un total de sesenta vinos de la DO Rías Baixas.

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