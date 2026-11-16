Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

El PSOE valora como “iniciativa ética” impulsar vivienda social en el edificio vinculado a Dorado

D. A.
16/11/2026 18:38
Losada y Arosa, ante el inmueble
Losada y Arosa, ante el inmueble
| cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PSdeG-PSOE valoró hoy positivamente la iniciativa que persigue el gobierno local de A Illa para intentar crear vivienda social en un edificio a través de una operación con el Plan Nacional Sobre Drogas, vinculado en su día a Marcial Dorado.

El cabeza de lista de la candidatura socialista al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, visitó A Illa de Arousa para poner en valor, junto al alcalde, Luis Arosa, esta adquisición  por parte del Ayuntamiento, por 1,34 millones de euros.

Una “iniciativa ética”, definió el PSOE,  que tiene como objetivo convertir estas viviendas, “inicialmente previstas para blanquear os cartos da droga”, en pisos de alquiler social. El inmueble cuenta con 15 pisos más amplios bajos que también pueden utilizarse para ampliar el espacio residencial

“O Concello, da man de Luis Arosa, non só tivo o talento de adquirir este inmoble, senón tamén de suplir a ausencia total de construción de vivenda pública por parte de quen lle corresponde, que é a Xunta de Galicia, unha carencia que afecta tanto á Illa de Arousa como ao conxunto da comarca”, declaró Losada.

Afirmó que el complejo debería ser inaugurado por el presidente del Gobierno de España que resulte del proceso electoral del 29 de este mes. “Se é Pedro Sánchez seguro que non terá ningún problema en vir, pero se é Alberto Núñez Feijóo, igual ten que pensalo un pouco máis”, declaró el candidato provincial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620