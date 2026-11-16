El PSOE valora como “iniciativa ética” impulsar vivienda social en el edificio vinculado a Dorado

Losada y Arosa, ante el inmueble | cedida

El PSdeG-PSOE valoró hoy positivamente la iniciativa que persigue el gobierno local de A Illa para intentar crear vivienda social en un edificio a través de una operación con el Plan Nacional Sobre Drogas, vinculado en su día a Marcial Dorado.

El cabeza de lista de la candidatura socialista al Congreso por Pontevedra, Abel Losada, visitó A Illa de Arousa para poner en valor, junto al alcalde, Luis Arosa, esta adquisición por parte del Ayuntamiento, por 1,34 millones de euros.

Una “iniciativa ética”, definió el PSOE, que tiene como objetivo convertir estas viviendas, “inicialmente previstas para blanquear os cartos da droga”, en pisos de alquiler social. El inmueble cuenta con 15 pisos más amplios bajos que también pueden utilizarse para ampliar el espacio residencial

“O Concello, da man de Luis Arosa, non só tivo o talento de adquirir este inmoble, senón tamén de suplir a ausencia total de construción de vivenda pública por parte de quen lle corresponde, que é a Xunta de Galicia, unha carencia que afecta tanto á Illa de Arousa como ao conxunto da comarca”, declaró Losada.

Afirmó que el complejo debería ser inaugurado por el presidente del Gobierno de España que resulte del proceso electoral del 29 de este mes. “Se é Pedro Sánchez seguro que non terá ningún problema en vir, pero se é Alberto Núñez Feijóo, igual ten que pensalo un pouco máis”, declaró el candidato provincial.