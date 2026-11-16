El acto de rúbrica, hoy, en la localidad insular | Arousa en Transición

La asociación Arousa en Transición firmó hoy el contrato que permite poner en marcha el proyecto de la segunda fase de su comunidad energética. La firma se llevó a cabo con Ares PMO, empresa encargada de instalar y tramitar este segundo proyecto de generación de energías renovables, bautizado como ‘Mar e Luz 2’.

Además, representantes de ambos colectivos se desplazaron a la plaza de abastos, para revisar las instalaciones donde se centralizarán los paneles fotovoltaicos. Se colocarán además baterías de almacenamiento.

Participantes

En esta segunda fase participarán veinte familias de la localidad, además de instituciones como el propio Ayuntamiento insular y la Agrupación de Mexilloeiros Illa de Arousa, que formarán parte así de esta nueva comunidad.

Tal y como detallaron desde Arousa en Transición, la instalación contará con una potencia pico de 60,48 kWp y una potencia nominal instalada de 50 kW. La producción anual estimada asciende la 75 MWh de electricidad renovable. Además, se incorporará ese sistema de almacenamiento con baterías de ion-litio con una capacidad de 28 kWh, integrado en la propia instalación y sin conexión directa a la red eléctrica.