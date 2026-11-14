El club de los cien crece en la comarca de O Salnés con predominio femenino

El incremento de las personas que llegan a edades avanzadas refleja una transformación profunda en la estructura demográfica GONZALO SALGADO

Llegar a los cien años continúa siendo algo excepcional, pero cada vez son más los vecinos de O Salnés que consiguen alcanzar una cifra reservada hasta hace no tanto a unos pocos.

Los últimos datos disponibles del censo anual de población de 2025 permiten contabilizar al menos 33 centenarios en siete municipios de la comarca.

El mapa de la longevidad sitúa a Vilagarcía de Arousa a la cabeza entre los municipios analizados, con diez personas de cien años o más. Le sigue Sanxenxo con ocho, mientras que Vilanova cuenta con cinco.

O Grove suma tres y, tanto Meaño como Meis registran una persona centenaria cada uno. A ellos se añaden cinco vecinos de cien años o más contabilizados en Cambados.

Pero más allá del número total, los datos dejan una tendencia especialmente clara: alcanzar el siglo continúa siendo, fundamentalmente, una cuestión femenina.

De los 33 centenarios contabilizados hasta el momento, 31 son mujeres y solo dos son hombres. La diferencia es especialmente llamativa en Vilagarcía.

Las diez personas que han superado los cien años son mujeres. Además, el municipio cuenta con otras 121 personas de entre 95 y 99 años, una franja en la que vuelven a ser amplia mayoría las mujeres, con 94 frente a 27 hombres.

Una situación similar se da en Sanxenxo. El censo anual de 2025 recoge ocho personas de cien años o más y todas ellas son mujeres. A ellas se suman otras 46 de entre 95 y 99 años. Los datos municipales más recientes, muestran, además, como esa cifra puede variar rápidamente: en julio de 2025 el Concello contabilizaba ya once vecinas de cien años o más, nueve de ellas de entre 100 y 104 años y otras dos que habían superado los 105.

Vilanova de Arousa constituye una de las pocas excepciones al dominio absoluto femenino. De sus cinco centenarios, cuatro son hombres y uno es mujer.

El municipio cuenta además con 41 vecinos situados entre los 96 y los 99 años, lo que permite anticipar que el grupo de mayores de un siglo podría seguir creciendo durante los próximos años.

En O Grove, las tres personas que han alcanzado los cien años son mujeres, mientras que otras 37 se encuentran entre los 95 y los 99.

También en los municipios de menor población aparecen vecinos que han conseguido superar la barrera del siglo.

Meis registra una mujer centenaria y Meaño otra, según los datos correspondientes a 2025.

Cien años de transformación

Las cifras hablan de envejecimiento y longevidad, pero detrás de cada centenario existe también una historia que recorre prácticamente toda la transformación contemporánea de O Salnés.

Quienes hoy han superado los cien años nacieron en torno a 1925. Su infancia transcurrió en una comarca muy diferente a la actual, con una economía mucho más ligada al campo y al mar, una movilidad limitada y hogares en los que todavía no existían muchos de los servicios que hoy se consideran básicos.

A lo largo de su vida fueron testigos de la Guerra Civil y la posguerra, de décadas marcadas por la emigración, la mecanización del campo, la transformación de la pesca, el marisqueo y, posteriormente, el desarrollo industrial, urbanístico y turístico que cambió por completo buena parte de O Salnés.

También vivieron la llegada de la televisión, el teléfono, el automóvil a gran escala y, ya en sus últimas décadas de vida, internet y los teléfonos móviles.

Un siglo de cambios concentrados en la memoria de vecinos que nacieron cuando los municipios de la comarca tenían una estructura social y económica distinta a la actual.

Evolución demográfica

La presencia de personas centenarias no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como la expresión más extrema de una evolución demográfica que se ha ido consolidando durante décadas.

El aumento de la esperanza de vida, los avances de la medicina, la mejora de las condiciones higiénicas y el acceso generalizado a los servicios sanitarios han contribuido a que cada vez más personas alcancen edades que hace un siglo eran mucho menos frecuentes.

Y es que su presencia en los municipios de O Salnés permite observar cómo ha cambiado la supervivencia de la población a lo largo del último siglo.

Aunque alcanzar los cien años continúa siendo excepcional, el incremento de las personas que llegan a edades avanzadas refleja una transformación profunda en la estructura demográfica.

El siglo tiene nombre de mujer

La abrumadora presencia femenina entre los centenarios de O Salnés refleja una tendencia que se repute en las edades más avanzadas de la población.

Cuanto más se sube por la pirámide demográfica, mayor es la diferencia entre mujeres y hombres.

En los siete municipios cuyos datos están contabilizados, más del 90% de las personas de cien años o más son mujeres.

Vilagarcía, Sanxenxo, O Grove, Meaño y Meis no cuentan con ningún hombre dentro de este grupo de edad, mientras que únicamente Vilanova y Cambados registran presencia masculina.

El fenómeno se aprecia también en los grupos inmediatamente anteriores. Vilagarcía de Arousa contabiliza 94 mujeres de entre 95 y 99 años frente a 27 hombres; Sanxenxo, 34 mujeres frente a 12 hombres; y O Grove, 30 mujeres frente a solo siete varones.

Los centenarios continúan presentando así una parte mínima de la población de la comarca, pero su presencia es cada vez más visible en los diferentes municipios.

Y tras las cifras aparecen vidas que permiten recorrer cien años de historia local, desde un O Salnés eminentemente rural y marinero hasta la comarca turística, urbana y conectada del presente.

Estructura familiar

Otro de los grandes cambios que han experimentado quienes hoy superan el siglo de vida tiene que ver con la propia estructura de las familias.

Muchos de estos centenarios nacieron en hogares numerosos, en los que convivían varias generaciones y donde las relaciones familiares y vecinales tenían un peso fundamental en la vida cotidiana.

Durante su trayectoria vital asistieron a la reducción progresiva del tamaño de las familias, a la incorporación de las mujeres al mercado laboral, a los cambios en los modelos de convivencia y a una transformación de los cuidados.

También vieron como la emigración, primero hacia otras zonas de España y posteriormente hacia el extranjero, modificaba la composición de numerosos hogares de la comarca.

En muchos casos, quienes hoy han alcanzado los cien años han conocido varias generaciones de descendientes. Hijos, nietos, bisnietos e incluso tataranietos forman parte de una historia familiar que, en algunos casos, abarca cinco generaciones.

En definitiva, los 33 centenarios que residen en O Salnés representan mucho más que una cifra estadística.

Son protagonistas de un siglo de profundas transformaciones sociales, económicas y culturales, pero también el reflejo de una sociedad que ha ganado años de vida y en la que las mujeres desempeñan un papel protagonista en las edades más avanzadas.

Su longevidad constituye, además, un vínculo entre diferentes generaciones y una memoria viva de la historia de toda la comarca.

Porque cumplir cien años no solo significa haber vivido un siglo, sino haber sido testigo de cómo todo lo que nos rodea ha cambiado y lo seguirá haciendo progresivamente.