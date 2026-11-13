Vilanova acoge una formación de la Guardia Civil para prevenir estafas y fraudes a mayores

La presentación fue hoy en la Casa Consistorial | cedida

La Guardia Civil ofrecerá en Vilanova de Arousa una charla para prevenir estafas y proteger a las personas mayores, ante la constatación del aumento de estafas, fraudes y otros delitos que afectan a este colectivo.

La sesión se celebrará el miércoles 18 de noviembre a las 17 horas en el salón de Plenos y estará abierta a toda la ciudadanía. Se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, impulsado por el Ministerio del Interior y desarrollado por la Guardia Civil para mejorar la protección de este colectivo, especialmente vulnerable a este tipo de ilícitos, señalan.

José Luis Peso, coordinador provincial del Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil, explicó que estas sesiones tienen como principal objetivo desarrollar una labor preventiva y pedagógica, proporcionando a los asistentes pautas para identificar situaciones de riesgo, evitar engaños y saber cómo actuar en caso de ser víctimas de un delito. Entre las amenazas la seguridad que se abordarán figuran las llamadas telefónicas fraudulentas en las que los delincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias, organismos como Tráfico o Hacienda, con el propósito de conseguir datos personales, números de cuenta o claves de acceso.

Confianza y desconocimiento

Peso advirtió de que los estafadores aprovechan en muchas ocasiones la confianza de las víctimas y el desconocimiento de determinados recursos tecnológicos para obtener información que les permita acceder a sus cuentas y apropiarse de su dinero.

Durante la charla también se explicará cómo actuar ante un fraude y qué precauciones deben adoptarse para evitar facilitar información confidencial. Aunque el plan presta especial atención a las personas mayores, el responsable de la Guardia Civil recordó que las estafas no afectan exclusivamente a este colectivo y que también hay personas jóvenes que caen en este tipo de engaños.

La sesión incluirá asimismo contenidos relacionados con la prevención de robos y hurtos, así como una aproximación a los malos tratos a las personas mayores. Así, Peso recordó que el maltrato no se limita a las agresiones físicas, sino que también puede manifestarse a través del abandono y la desatención.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto y se apoyará en una presentación para explicar de forma detallada los principales riesgos y las medidas que pueden ayudar a prevenirlos.

La concejala de Servicios Sociales, Ana Carballa, que participó también en la presentación de hoy, animó a la ciudadanía a participar en esta convocatoria, especialmente a las personas mayores, aunque insistió en que no existe ninguna limitación de edad y que cualquier vecino interesado puede asistir a esta actividad formativa.