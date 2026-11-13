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Ribadumia

Ribadumia denuncia nuevos actos vandálicos cometidos contra la Escuela Infantil

Ponen en conocimiento de las autoridades rastros de botellón y pintadas, así como daños en ventanas

B. Y. O Salnés
13/11/2026 17:33
Algunos de los restos y grafitis aparecidos en estas instalaciones municipales
Algunos de los restos y grafitis aparecidos en estas instalaciones municipales
| Concello
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El Concello de Ribadumia denunció esta semana la comisión de actos vandálicos sobre las dependencias de la Escuela Infantil, unos hechos que la entidad local puso en conocimiento ya de la Guardia Civil.

Indican que aparecieron restos de botellón en el entorno, además de algunos daños y pintadas, especialmente en ventanas y carpinterías exteriores.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, desde el Concello mostraron su “máis firme repulsa” por estos “actos vandálicos rexistrados nas instalacións da Escola Infantil”.

Desde el Ayuntamiento anunciaron además que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue lo sucedido, se logre identificar a las personas responsables y se depuren, si procede, las responsabilidades correspondientes por estos hechos.

“Resulta especialmente lamentable que estes feitos se produzan nunha instalación que utilizan a diario nenos e nenas”, condenan desde la administración local.

Llamamiento público

De esta forma, desde el Concello comunicaron también que “facemos un chamamento ao respecto por todas as instalacións e espazos públicos, que son de toda a veciñanza e se manteñen cos recursos de todos. Coidalos e respectalos é unha responsabilidade compartida”.

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