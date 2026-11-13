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Meaño

Meaño programa una andaina, la lectura del manifiesto y un taller con motivo del 25-N

D. A.
13/11/2026 17:45
Final de otra caminata feminista en la localidad
Final de otra caminata feminista en la localidad
| Gonzalo Salgado
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El Concello de Meaño presentó esta semana su programación oficial con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, incluyendo iniciativas de concienciación, deporte y formación comunitaria durante todo el mes. Las propuestas comenzaron ya el pasado 7 de noviembre con un curso de defensa personal femenina subvencionado a través de la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia.

De cara a los próximos días, el programa continuará el 22 de noviembre con una andaina contra la violencia de género, una marcha de dificultad fácil con salida prevista a las 10 de la mañana desde la Praza do Concello hasta la iglesia de las Angustias en la parroquia de Xil, incluyendo el trayecto de vuelta.

Los actos centrales tendrán lugar el propio 25 de noviembre, arrancando al mediodía, a las 12 del mediodía, en la misma Praza do Concello, con la lectura del manifiesto contra la violencia de género. Se trata de una actividad organizada por los Servizos Sociais Comunitarios del Concello de Meaño y elaborada con la colaboración de los usuarios del taller de memoria y el Centreo de Información á Muller (CIM).

La jornada se cerrará por la tarde, a las 19:30 horas en el Pazo de Lis, con el taller titulado ‘A memoria do corpo e as emocións’, que será impartido por la psicóloga del CIM supramunicipal de la Mancomunidade do Salnés.

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