Crece la dependencia al coche para poder trabajar en O Salnés: un 78% lo utilizan

Una imagen de archivo de un atasco en una de las principales vías de entrada a Vilagarcía desde Carril Gonzalo Salgado

La movilidad laboral en O Salnés —y en el conjunto de Galicia— sigue organizada alrededor del vehículo privado. Casi ocho de cada diez personas ocupadas en la comarca, un 77,84%, utiliza a diario su vehículo privado —coche o moto— para desplazarse a su puesto de empleo, según los datos más recientes del Instituto Galego de Estatística (IGE). Una cifra algo superior a la media gallega y provincial, pero que se enmarca en una realidad en la que el uso del transporte público queda relegado: solo lo utilizan un 7,10% a nivel gallego. Una circunstancia que se acentúa en el rural.

El uso de estos medios colectivos, sin embargo, sí han registrado un ligero repunte en la última década. Así, en 2015 solo un 5,04% de los gallegos utilizan estos medios para desplazarse a su trabajo, más de dos puntos menos que en 2025. Pese a ello, lo cierto es que el uso del coche privado para uso laboral no ha disminuido. De hecho, en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia no ha hecho más que crecer. Así, si hace diez años los que usaban su vehículo particular para ir a trabajar eran un 66,09%, ahora lo hacen un 77,84%.

Una circunstancia que se entiende por dos cuestiones: la primera es que solo un 49,94% de los ocupados —es decir, poco menos de la mitad de los trabajadores salinienses— trabajan en su municipio de residencia. Circunstancia que también muestra las dificultades de encontrar un puesto laboral en los concellos de procedencia frente a lo que ocurría hace una década, cuando un 61,01% de los vecinos de la comarca trabajaban en sus localidades de residencia.

Por otro lado, precisamente la distancia de los desplazamientos se relaciona con una falta de oferta del transporte público. Así pues, en cuanto al autobús comarcal, los usuarios se vienen quejando en los últimos tiempos de una falta de frecuencias, que imposibilitan poder realizar desplazamientos laborales. A ello se le suman unas líneas y conexiones que aíslan a algunas zonas de la comarca o que convierten los viajes en una odisea.

Más utilizado es el tren, desde la estación ferroviaria de Vilagarcía, que usan muchos trabajadores salinienses que se deben desplazar a otras ciudades como Santiago, Pontevedra o Vigo. De hecho, el eje atlántico es una de las vías de media distancia más utilizadas de España. Sin embargo, la baja confianza de algunos de estos usuarios en la viabilidad del tren, con retrasos y faltas de comunicación reiteradas, hace también que algunos de ellos opten por el uso de su vehículo particular.

No obstante, los desplazamientos son, en su mayoría, cortos. El 61,05% viven a menos de quince minutos de su puesto de trabajo, un 22,83% a entre quince y treinta minutos y el 16,11% restante residen a más de media hora de su centro de empleo, según estos mismos datos de la encuestra estructural de hogares del IGE.

En el caso de O Barbanza, la utilización del coche y moto privados se mantiene también en niveles similares a O Salnés y Ulla-Umia, con un 77,75%, solo con 0,04 puntos más que hace una década.

Motivos no laborales

En cambio, el último informe del IGE muestra también una apuesta mayor por el transporte alternativo fuera del entorno laboral. En los desplazamientos por ocio, por ejemplo, solo el 62,11% de los vecinos de O Salnés utilizan el vehículo privado. Frente a ello, un 26,79% lo hacen en medios no motorizados (andando diez o más minutos o en bicicleta, por ejemplo), mientras que un 8,50% no precisa desplazarse con motivo de ocio o lo hace andando en un trayecto inferior a los diez minutos. El 2,60% restante utiliza el transporte público, como el bus, el tren o el taxi.

En cuanto a las gestiones familiares o personales, un 68,57% de los salinienses tiran de coche o moto particular, mientras que el 3,87% usan el transporte colectivo y el 22,51% se mueven en bicicleta o andando. Para las compras, el coche sigue siendo el medio favorito: un 67,85% lo utilizan para desplazarse a los comercios. Frente a ello, un 2,16& utilizan el transporte público, mientras que un 23,86% lo hacen andando o en bicicleta, confiando también en el comercio de proximidad de esta forma. El 6,13% restante no precisa desplazarse o lo hace en trayectos de menos de diez minutos caminando.