Meis programa espectáculos, manifiesto y concienciación entre el alumnado por el 25-N

Una concentración por esta efeméride, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

El Concello de Meis, a través de la Concejalía de Igualdad, ha diseñado un programa de actividades durante el mes de noviembre con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre esta problemática y promover la igualdad, la educación en valores y la prevención de cualquier forma de violencia machista.

Entre las acciones previstas figura la instalación de un punto morado informativo en el Centro Multiusos de Mosteiro, donde se distribuirán folletos y material de sensibilización. También se hará llegar material de merchandising contra la violencia de género al alumnado de los centros educativos del municipio: el CRA de Meis, el CPI Mosteiro y el CEIP de Armenteira.

El programa incluye además la iniciativa ‘Meis no Camiño: A carón da igualdade, polos bos tratos e competentes emocionalmente’, centrada en la coeducación y la corresponsabilidad. Dentro de esta propuesta se desarrollarán actividades sobre competencias emocionales, coeducación e igualdad con estudiantes del CPI Mosteiro y del CEIP Armenteira.

La programación contempla asimismo un taller de la Escola de Familias, dirigido a hogares con niños de entre 6 y 12 años, que se celebrará los días 5, 12 y 19 de noviembre, de 10 a 12 horas, en el Centro Multiusos de Mosteiro.

La oferta se completará con la representación del espectáculo ‘2 Pilgrims’, prevista para el 23 de noviembre, a las 16:45 horas, en el Auditorio Municipal, dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y a la población en general.

Otra de las citas será la charla informativa ’Sementes de cambio: erradicando a violencia sexual’, programada para el 24 de noviembre, a las 12 horas, en el CPI Mosteiro.

La programación tendrá uno de sus momentos centrales el miércoles 25 de noviembre, con la lectura del manifiesto institucional en colaboración con el alumnado de los centros educativos. El acto tendrá lugar a las 12 en el CPI Mosteiro y a las 13 horas en el CRA de Meis y el CEIP de Armenteira, en este último caso en el Centro Social O Silvoso.

Además, el Concello iluminará de morado la fachada de la Casa Consistorial y la Praza de Abastos de Mosteiro, como acto simbólico.