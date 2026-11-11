El PSOE concreta en cinco las enmiendas al presupuesto de la Xunta en favor de proyecto para A Illa

Miembros del grupo socialista durante un Pleno

El PSOE de A Illa de Arousa concretó hoy la relación de enmiendas en favor de la localidad que los socialistas gallegos presentarán a los presupuestos autonómicos. Se trata de propustas para impulsar poryectos de interes para el municipio, como pueden ser vivienda pública, mejorar las infraestructuras educativas y ampliar los servicios y equipamientos locales.

Así, el PSOE isleño concreta un total de cinco propuestas a los presupuestos de la Xunta de Galicia con el objetivo de reclamar nuevas inversiones para el municipio. Las enmiendas incluyen el conocido interés del gobierno local de crear vivienda pública, la humanización del paseo do Cantiño, la reforma del colegio Torre-Illa y de la escuela infantil A Galiña Azul, así como actuaciones para recuperar los bancos marisqueros.

En materia de vivienda, los socialistas solicitan la construcción de cerca de 75 pisos públicos en la avenida da Ponte, una iniciativa con la que buscan facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes y las familias del municipio.

Otra de las actuaciones planteadas es la reforma del paseo do Cantiño, que incluiría la histórica reclamación de un aparcamiento subterrándo con capacidad para unas 300 plazas. Según la formación socialista, esta infraestructura permitiría aliviar los problemas de tráfico y estacionamiento en el entorno del centro urbano, además de recuperar espacio para los peatones mediante la humanización del paseo.

Educación y marisqueo

El ámbito educativo concentra otras dos de las reivindicaciones. El PSOE reclama una reforma integral del CEIP Torre-Illa, donde señala la existencia de un tejado de amianto, humedades y problemas de accesibilidad. También solicita renovar las instalaciones de la escuela infantil A Galiña Azul, cuyo edificio tiene alrededor de 20 años. Entre las deficiencias que apuntan, figuran el deterioro del patio cubierto y un sistema de calefacción poco eficiente, por lo que propone instalar una nueva caldera y calefacción, además de aire acondicionado.

La quinta enmienda se centra en la regeneración de los bancos marisqueros, que, según recuerdan los socialistas, resultaron especialmente afectados por las lluvias del pasado invierno y otros episodios meteorológicos adversos.

La formación considera necesario mantener las inversiones para recuperar estos espacios productivos, fundamentales para la economía de numerosas familias de A Illa.

Desde el PSOE insisten en que las cinco actuaciones son necesarias para mejorar los servicios y las condiciones de vida en el municipio y emplazan al Partido Popular a respaldar sus propuestas durante la tramitación de las cuentas autonómicas. En este sentido, el alcalde, el socialista Luis Arosa, concluyó que “son proxectos que melloran a vida da Illa de Arousa e que a Xunta pode facer realidade. Agora toca que o PP vote a favor”.