El Concello de Ribadumia recibe un reconocimiento por sus buenas prácticas en materia de igualdad

El alcalde, con el presidente de la Diputación, durante el acto | cedida

El Concello de Ribadumia recibió esta semana un reconocimiento honorífico en la III edición de los Premios ás Boas Prácticas en Igualdade, una distinción que pone en valor el trabajo que se desarrolla en el municipio para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y que promueve la Diputación provincial de Pontevedra.

El reconocimiento es fruto de la colaboración de diferentes agentes sociales, entre ellos asociaciones, entidades y vecinos que participan en las iniciativas y actividades impulsadas en materia de igualdad.

También destaca la labor de los profesionales que integran la Mesa de Coordinación fronte á Violencia de Xénero de Ribadumia, un órgano clave para aunar esfuerzos en la prevención y actuación frente a esta problemática.

El Concello quiso hacer extensivo el galardón a todas las personas y colectivos implicados, agradeciendo su colaboración y compromiso con las políticas de igualdad.

“Detrás desta distinción hai un traballo no que participan moitas persoas, asociacións e entidades do municipio, que colaboran nas distintas iniciativas e actividades que se desenvolven en materia de igualdade”, valoraron desde la entidad local. Por eso, añadieron que “queremos compartir este galardón con todas elas e agradecerlles a súa colaboración e implicación, imprescindibles para sumar esforzos, compartir obxectivos e seguir avanzando en igualdade”.