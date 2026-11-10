La DO Rías Baixas recibe una misión comercial de varios países de Centroamérica

La experiencia se realiza esta semana | cedida

Treinta y seis bodegas de la Denominación (DO) de Origen Rías Baixas, repartidas en doce cada día, participan esta semana en una misión comercial inversa de prescriptores de países centroamericanos en el NH Collection de Vigo, organizada por el Consejo Regulador de la DO Rías Baixas en colaboración con la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y financiado con Fondos Europeos a través del Igape. Un total de diez importadores de vino procedentes de Costa Rica, Guatemala y Panamá participan en esta misión, consistente en reuniones cortas cara a cara con las bodegas durante la mañana y visitas por la tarde a las bodegas elegidas.

Ocho son responsables de compras de vinos europeos y dos de ellos son sumilleres que trabajan en los departamentos de compra de empresas. Como explica la directora de Marketing de la DO, Eva Mínguez, “estos mercados destacan por el creciente valor que el consumidor final otorga al vino de calidad. Poder traer a nuestra casa a diez compradores de primer nivel nos permite mostrar la realidad de Rías Baixas y versatilidad de sus vinos, al mismo tiempo que simplifica los procesos negociación. Lo que lo convierte en una gran oportunidad para las bodegas de Rías Baixas”.