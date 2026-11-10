El primer club de patinaje artístico de la comarca nace en Vilanova

La presentación de la nueva entidad deportiva | cedida

Vilanova de Arousa tendrá el primer club de patinaje artístico de la comarca de O Salnés, tras anunciarse hoy el nacimiento del Club de Patinaje Artístico Moura. La presentación tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, en un acto encabezado por el alcalde, Gonzalo Durán, y con presencia del presidente de la nueva entidad, Albino Estévez, así como la tesorera y técnica, Andrea Rodríguez. Ambos serán además los instructores que dirigirán las clases.

Inicialmente, las clases se van a desarrollar en el pabellón de San Miguel de Deiro los martes de 17 a 18:30 horas y los viernes de 17 a 18, aunque dependiendo de la demanda de nuevas inscripciones podrán incluirse nuevos horarios en la Casa de la Cultura de Corón.

Referente

El alcalde Gonzalo Durán, se mostró muy satisfecho de esta nueva incorporación al panorama deportivo de la localidad. El presidente de la entidad señaló que “dende a nosa experiencia, temos como meta e soño poder profesionalizar a patinaxe artística”.

La idea es tratat de comenzar a formar a los más pequeños, pudiendo participar alumnos de todos los colegios de Vilanova y de otros municipios.

El objetivo del nuevo club es “tratar de profesionalizar este deporte en la comarca”, a través de una entidad deportiva novedosa en O Salnés que “se va a establecer en la villa para ofertar y profesionalizar desde la base, esta modalidad deportiva”.

Durán valoró el alumbramiento de este proyecto como “unha nova actividade moi interesante que queremos implementar nas instalacións municipais do concello”.

Destacó además que gracias a la “boa rede de pavillóns deportivos coa que conta o municipio” se puede facilitar el apoyo necesario en infraestructuras a este tipo de iniciativas.